Одобриха допълнителни 1,3 млн. лв. по бюджета на ЦИК
Финансовият ресурс е предназначен за заплащане на сключени от ЦИК договори по обществени поръчки, съобщиха от правителствента информационна служба. Те са свързани с осигуряването на машинното гласуване, изработка и доставка на ролки със специализирана хартия за машинно гласуване, за доставка на цифрови сертификати за смарткарти, за предоставяне на правна помощ на ЦИК и осигуряване на процесуално представителство по предявени искове, за медийни пакети на партиите и коалициите, които нямат право на държавна субсидия, които следва да се изплатят през 2025 г. Ресурсът ще обезпечи и изплащането на възнаграждения на общинските избирателни комисии за заседания и дежурства.
Средствата ще бъдат осигурени за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г.
