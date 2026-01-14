Министерският съвет одобри финансиране за Министерството на здравеопазването за 2026 г. в размер 1 904 800 евро за закупуване на ваксина срещу варицела като задължителна имунизация за деца на възраст 12-15 месечна възраст, включена в Имунизационния календар на Република България. Одобрено е и финансиране от 931 400 евро за закупуване на ваксина срещу инфекции, причинени от респираторно- синтициален вирус (RSV) като целева имунизация за бременни жени през периода от 24- та до 36-а гестационна седмица на бременността, съобщиха от правителствената пресслужба.Предложенията за включване на нови ваксини в имунизационната политика на Република България са на Националния експертен съвет по имунизации. Извършени са необходимите нормативни промени в Наредба № 15 за имунизациите в Република България.Варицела е едно от най-заразните заболявания, предавани по въздушно-капков механизъм, с широко световно разпространение и със значително здравно и социално въздействие. При липса на средство за превенция варицела е неконтролируема инфекция.Респираторно-синцитиалният вирус (RSV) е често срещан респираторен вирус, който причинява от леки грипоподобни симптоми до тежко заболяване и смърт при бебета на възраст под шест месеца, като бебетата на възраст под 2 месеца представляват най-засегнатата група.Ваксинирането на бременни жени срещу RSV е от съществено значение за опазване здравето както на майките, така и на техните новородени. То осигурява защита за кърмачетата през ранните месеци от живота