С близо 60 млн. евро малки и средни предприятия ще закупят термопомпи, енергийно-ефективни изолационни системи в сгради, фотоволтаични панели и др, съобщиха от министерството.Министерството на иновациите и растежа одобри 1322 фирми за повишаване на енергийната им ефективност с европейски средства. Те ще получат близо 60 млн. евро по Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП). Процедурата за енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници предизвика сериозен интерес. Проектни предложения подадоха 2678 компании, като повече от 70% са извън София и извън най-развития Югозападен регион на страната.Мярката е продължение на усилията на Министерството за постигане на по-голяма енергийна независимост на бизнеса и намаляване на сметките за електроенергия, природен газ, течни горива или други енергоносители. Проектни предложения можеха да подават микро-, малки и средни предприятия.Минималното финансиране е 15 000 евро, а максималното – 50 000 евро. Средствата могат да се инвестират в енергийно-ефективно оборудване и съоръжения, с които дружествата да си осигурят собствено производство и съхранение на електроенергия. Такива са например термопомпи, системи за оползотворяване на отпадна топлина, енергийно-ефективни изолационни системи в сгради, фотоволтаични панели, локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) и др.Поради големия брой класирани фирми в резервните списъци Министерството ще предприеме действия за иницииране на предложение към Комитета за наблюдение на Програмата да бъдат осигурени допълнителни средства по бюджета на процедурата.