Одобриха промени, свързани със Закона за държавната собственост
С друга промяна Правилникът се привежда в съответствие с изискванията на Националния план за въвеждане на еврото като национална валута от 1 януари 2026 г. съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България. По този начин стойностите, определени за управлението, отдаването под наем, разпоредителните сделки и учредяването на ограничени вещни права върху имоти - държавна собственост, се преизчисляват от лева в евро.
Подзаконовият нормативен акт се допълва с разпоредби, касаещи реда за учредяване на ограничени вещни права в съсобствени между държавата и физически или юридически лица имоти, съобщиха от пресцентъра Министерския съвет.
