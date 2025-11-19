Правителството отпусна 41 882 965 лв. за финансово осигуряване на дейности по Националната програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ за 2025 година. Средствата са за изплащане на обезщетения за месеците юли - август 2025 г. при намаляване на числеността на персонала в общинските образователни институции, при промяна на структурата и състава, както и при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание.Необходимите средства за изпълнение на настоящия проект на Постановление ще бъдат осигурени от бюджета на МОН и за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за национални програми за развитие на образованието за 2025 г.Правителството отпусна също 50 305 018 лв. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ за 2025 година. Средствата са за изплащане на обезщетения за месеците май - юни 2025 г. при намаляване на числеността на персонала в образователните институции, при промяна на структурата и състава, както и при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание.Необходимите средства за изпълнение на настоящия проект на акт ще се осигурят за сметка на разчетените средства за национални програми за развитие на образованието за 2025 г. в централния бюджет.