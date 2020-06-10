Îôèöèàëåí àïåë: Íå õîäåòå â Ñúðíèöà, âñè÷êî å çàòâîðåíî, èìà ïîëèöèÿ!

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Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 15:28 / 10.06.2020Êîìåíòàðè (8)143
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Ïîëîæèòåëíèòå ïðîáè çà COVID 19 â Ñúðíèöà ñà 48 ïðè èçñëåäâàíè íàä 200 äóøè, ñúîáùè îáëàñòíèÿò óïðàâèòåë íà Ïàçàðäæèê Ñòåôàí Ìèðåâ íà îíëàéí áðèôèíã ñëåä äíåøíîòî çàñåäàíèå íà êðèçèñíèÿ ùàá. Ñàìî åäèí ïàöèåíò å õîñïèòàëèçèðàí â ÌÁÀË "Ïàçàðäæèê". Òîé å â ñòàáèëíî çäðàâîñëîâíî ñúñòîÿíèå.

Ïîä êàðàíòèíà â ðîäîïñêàòà îáùèíà ñà 140 ÷îâåêà è äî òîçè ìîìåíò íÿìà óñòàíîâåíè íàðóøåíèÿ íà îãðàíè÷èòåëíèòå ìåðêè ïî äàííè îò ïîëèöèÿòà, êîÿòî å ñúñ çàñèëåíî ïðèñúñòâèå â ðàéîíà. Èçâúðøåíà å äåçèíôåêöèÿ íà âñè÷êè îáùèíñêè ñãðàäè è òúðãîâñêèòå îáåêòè, ïîñî÷è Ìèðåâ.

Îáîáùåíèòå äàííè çà îáëàñò Ïàçàðäæèê ïîêàçâàò, ÷å ñ ïîëîæèòåëíè ïðîáè ñà 192 ëèöà, îò òÿõ 19 ñà â áîëíèöà. Åäèí îò ïàöèåíòèòå å íà èíòåíçèâíî ëå÷åíèå, à îñòàíàëèòå ñà â çàäîâîëèòåëíî êúì äîáðî îáùî ñúñòîÿíèå. Èçëåêóâàíèòå îò êîðîíàâèðóñ ñà 42.

Äèðåêòîðúò íà ÐÇÈ Ïàçàðäæèê ä-ð Ôàíè Ïåòðîâà èíôîðìèðà, ÷å â Ñúðíèöà ñà çàòâîðåíè çàâåäåíèÿòà è îáùåñòâåíèòå îáåêòè. Òÿ óâåðè, ÷å æèòåëèòå ñà äèñöèïëèíèðàíè è èçïúëíÿâàò ïðîòèâîåïèäåìè÷íèòå ìåðêè. Ä-ð Ïåòðîâà àïåëèðà òóðèñòèòå, èçáðàëè Ñúðíèöà çà îòäèõ, äà îòëîæàò ïîñåùåíèåòî ñè â ðàéîíà ïðåç ñëåäâàùèòå ñåäìèöè, çà äà íå ñå äîïóñíå ðàçïðîñòðàíåíèå íà çàáîëÿâàíåòî.



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