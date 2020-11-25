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Îôèöèàëíî: Ïðèåõà íîâèòå ìåðêè, íÿêîè îáà÷å îòïàäíàõà!
Àâòîð: Âàñèë Äèíåâ 09:43 / 25.11.2020Êîìåíòàðè (24)1894
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Âçåõìå ðåøåíèå çà óäúëæàâàíå íà åïèäåìè÷íàòà îáñòàíîâêà îò 1 äåêåìâðè äî 31 ÿíóàðè. Âúâåæäàò ñå ñëåäíèòå ìåðêè îò 27 íîåìâðè äî 21 äåêåìâðè:

Ïðåóñòàíîâÿâàò ñå ïðèñúñòâåíèòå ó÷åáíè çàíÿòèÿ íà âñè÷êè îáðàçîâàòåëíè èíñòèòóöèè - âñè÷êè ó÷åíèöè, èçâúíêëàñíè äåéíîñòè, âñè÷êè ÂÓÇ-îâå

Ïðåóñòàíîâÿâàò ñå ïîñåùåíèÿòà â äåòñêè çàâåäåíèÿ è ÿñëè

Ïðåóñòàíîâÿâàò ñå êîíãðåñíèòå ìåðîïðèÿòèÿ

Ïðåóñòàíîâÿâàò ñå âñè÷êè êóëòóðíè ìåðîïðèÿòèÿ ñ èçêëþ÷åíèÿ íà òåàòðèòå - äî 30 ïðîöåíòà îò êàïàöèòåòà èì

Íå ñå äîïóñêà ñúáèðàíèÿ è òúðæåñòâà îò ÷àñòåí õàðàêòåð ñ ïîâå÷å îò 15 ÷îâåêà

Ïðåóñòàíîâÿâàò ñå ïîñåùåíèÿòà âúâ ôèòíåñ öåíòðîâåòå

Ïðåóñòàíîâÿâàò ñå ïîñåùåíèÿòà â çàâåäåíèÿòà çà õðàíåíå, òúðãîâñêè öåíòðîâå, èãðàëíè çàëè è êàçèíà

Ïðåóñòàíîâÿâàò ñå åêñêóðçèèòå è ãðóïîâè ïîñåùåíèÿ íà òóðèñòè÷åñêè îáåêòè.



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 6523
25.11.2020 Ïîñî÷èõà íàé-ðàííèòå ïðèçíàöè íà çàðàçÿâàíå ñ COVID-19
25.11.2020 Ïî-ìàëêî áîëíè÷íè, íî ðúñò íà ñìúðòíîñòòà
25.11.2020 Òðàãåäèÿ ó íàñ! Êîðîíàâèðóñúò óáè áåáåíöå íà 3 ìåñåöà!
25.11.2020 Îáëåê÷àâàò óñëîâèÿòà çà êðåäèòèòå íà áèçíåñà
25.11.2020 Äàâàò ïî 24 ëåâà äíåâíî íà âñåêè, êîéòî îñòàíå áåç ðàáîòà çàðàäè ìåðêèòå
25.11.2020 Åòî êîè ìåðêè îòïàäàò íà 21 äåêåìâðè!
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/1088 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Åâàëà! À ñåãà êàæåòå êîé ùå ïëàùà çà äà ñè ñåäèì â êúùè,è äà ñè ãëåäàìå äåöàòà?!è äà äàäåòå ïî íÿêîé ëàïòîï çà îíëàéí îáó÷åíèåòî!!!!!
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ïðîòåñòè, ïðîòåñòè è äà ãè íÿìà, ñâè÷êî å ñâúðçàíî íåìîæå åäèí äà ðàáîòè, à äðóã íå. Ïðîòåñòè!!!
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Äîêàòî íå çàòâîðÿò Ëèäúë è Êàóôëàíä,íèùî íÿìà äà ñå ïðîìåíè! Òàì ñà íàé-ãîëåìèòå ñòðóïâàíèÿ è íàé-ìíîãî ïåíñèîíåðè!ÍÎ ÊÎÉ ÙÅ ÈÌÀ ÊÓÐÀÆ ÄÀ ÃÎ ÍÀÏÐÀÂÈ?
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Aêî ïúê ìèñëèòå, ÷å íÿêîé ùå âè ãè ñïàçâà...Êîëêîòî ïî-çäðàâî íàòÿãàòå ñèíäæèðà, òîëêîâà ïî-áúðçî ùå ãî ñêúñàìå è òîãàâà íàðîäíîòî íåäîâîëñòâî ùå âè ïðàòè òàì, êúäåòî âè å ìÿñòîòî! Íå ìîæå äà îáúðêàòå æèâîòà íà âñè÷êè è äà o÷àêâàòå, ÷å íÿêîé ùå ñè ìèñëè çà äðóãèÿ. Èíñòèíêòúò çà îöåëÿâàíå å ïî-ñèëåí îò âñè÷êî è êîãàòî íàðîäúò îñòàíå ãëàäåí, ñïîêîéíî ìîæåòå äà ñè íàâðåòå âñè÷êè ëîçóíãè çà ãðèæè, ñïàñÿâàíå, äîìàøåí óþò è ò.í ñåùàòå ñå êúäå!
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Íàé-ãîëåìèÿò ïðîáëåì å,÷å ïîâå÷åòî õîðà ñå äúðæàò ñÿêàø òîâà íå ãè çàñÿãà è îñîáåíî Ïåíñèîíåðèòå! Íàïðàâèõà ñå óæ êîðèäîðè äà ãè ïàçèì,à òå ñè ïàçàðóâàò ïî âñÿêî âðåìå è äàæå íå ñïàçâàò íèêàêâà äèñòàíöèÿ! Àç ñå ïàçÿ îò òÿõ,äà ãè ïðåäïàçâàì ,à òå ñå íàòèñêàò è íå èì ïóêà. Òîâà ñà ìîèòå íàáëþäåíèÿ.
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Íå ïðèåìàì ÒÚÏÈÒÅ âè ÌÅÐÊÈ, ÈÇÐÎÄÈ òàêèâà
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Êâî ñòàíà ñúñ ìàõàíåòî íà çåëåíèòå êîðèäîðè? Áàñè ïàëÿ÷îâöèòå
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Òî÷íî òàêà òðåáâà! Ãîëåìè ãëîáè ñúùî.Íåìà ñïàñåíèå èíà÷å.Êîéòî íå èñêà äà ñïàçâà äà îòèäå ïîïðàâèòåëåí òðóä â êîâèä îòäåëåíèÿòà äà âèäÿò çà êàêâî ñòàâà âúïðîñ.
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×óäåñíà íîâèíà, êðàéíî âðåìå áåøå äúðæàâàòà äà ñå íàìåñè.
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Âèæ îùå:
Àñèñòåíòúò íà ïðîô. ×èðêîâ: Èçäúõíà â ðúöåòå ìè â ëþáèìàòà Âàðíà, íå å èìàë êîðîíàâèðóñ!
11:07 / 24.11.2020
Îò "Ãðàäñêè òðàíñïîðò" Âàðíà îáÿñíèõà çàùî ñå íàëàãà äà ñúêðàòÿò 276 êîíäóêòîðè è êàêâà ùå å ñúäáàòà èì
10:04 / 23.11.2020
Êðàé íà çåëåíèòå êîðèäîðè çà ïàçàðóâàíå îò 13.30 äî 16.30 ÷àñà!
19:27 / 23.11.2020
Ïåòèöèÿ çà âðåìåííî ïðåêðàòÿâàíå íà ïðèñúñòâåíèòå çàíÿòèÿ â ó÷èëèùàòà è äåòñêèòå ãðàäèíè íàáèðà ñêîðîñò âúâ Âàðíà è ñòðàíàòà
10:39 / 23.11.2020
Ïî÷òè ïúëåí ëîêäàóí! Âèæòå íîâèòå ñòðîãè ìåðêè â Áúëãàðèÿ!
17:19 / 23.11.2020
Ïî÷èíà ïðîô. Àëåêñàíäúð ×èðêîâ!
10:34 / 24.11.2020
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10:17 / 23.11.2020
Àêòóàëíè òåìè
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
Çèìà 2020/2021 ã.
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