Îôèöèàëíî! Óäúëæàâà ñå èçâúíðåäíàòà åïèäåìè÷íà îáñòàíîâêà â Áúëãàðèÿ

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Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 12:44 / 27.07.2020Êîìåíòàðè (27)651
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Èçâúíðåäíàòà åïèäåìè÷íà îáñòàíîâêà â ñòðàíàòà ùå áúäå óäúëæåíà ñ ìåñåö, äî 31 àâãóñò 2020 ã. Òîâà ñòàíà ÿñíî íà áðèôèíãà íà ïðåìèåðà Áîéêî Áîðèñîâ, íà êîéòî áÿõà ïðåäñòàâåíè íîâè ñîöèàëíî-èêîíîìè÷åñêè ìåðêè â áîðáàòà ñ COVID-19 è êðèçàòà.

"Ñúñ çàïîâåä íà ìèíèñòúðà íà çäðàâåîïàçâàíåòî èçâúíðåäíàòà îáñòàíîâêà ùå áúäå óäúëæåíà ñ ìåñåö", çàÿâè Áîðèñîâ.

Òÿ ùå òðÿáâà äà áúäå èçäàäåíà îò íîâèÿ çäðàâåí ìèíèñòúð Êîñòàäèí Àíãåëîâ, êîéòî çàìåíè íà ïîñòà Êèðèë Àíàíèåâ ñëåä ðîêàäèòå â ïðàâèòåëñòâîòî. 

Íà 6 þëè ñòàíà ÿñíî, ÷å èçâúíðåäíàòà åïèäåìè÷íà îáñòàíîâêà ùå áúäå óäúëæåíà äî êðàÿ íà þëè. Ïðåäè äíè ãëàâíèÿò äúðæàâåí çäðàâåí èíñïåêòîð äîö. Àíãåë Êóí÷åâ îáÿâè, ÷å ùå ïðåäëîæè óäúëæàâàíåòî ѝ, íî òîãàâà íå ñòàíà ÿñíî äî êîãà.



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 4483
27.07.2020 Ïðîô. Êîñòîâ: Ðàçî÷àðîâàí ñúì îò ãåí. Ìóòàô÷èéñêè
27.07.2020 Ìîñêîâ: Îïàñíî ùå å, àêî ÁÑÏ ñå âúðíå íà âëàñò, òîâà òðÿáâà äà ñå
ïðåäîòâðàòè
27.07.2020 Åêñïåðèìåíò ïîêàçà êîè ïîìåùåíèÿ ñà èäåàëíè çà ðàçâèòèå íà âèðóñà
27.07.2020 Áîéêî Áîðèñîâ ñ èçâúíðåäåí áðèôèíã - ñ êàêâè ïàðè è êàê ùå áîðèì COVID-19 â Áúëãàðèÿ
27.07.2020 Èçðàåë ðàçäàâà ïî 220 äîëàðà íà ñâîèòå ãðàæäàíè çàðàäè êîðîíàâèðóñà
27.07.2020 Ðóìúíèÿ ïîïàäíà â ÷åðíèÿ ñïèñúê íà Åâðîïà
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/748 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






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Òîâà å âúðõà íà íàãëîñòòà óäúëæàâàò ÿ íåïðåêúñíàòî èìà ëè äðóãà äúðæàâà ,â êîÿòî äà ñå óäúëæàâà èçâúíðåäíàòà îáñòàíîâêà çà ïåðèîä îò 5 ìåñåöà ñ òåíäåíöèÿ äà ïðîäúëæè äîêàòî íàðîäà íå èçõâúðëè íàé íàêðàÿ òåçè õîðà!!!!!
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Teodor Andreev íàïðàâî äî êðàÿ íà 2020 äà ñå óäúëæè òàçè "Îáñòàíîâêà"äå**à è ïå*àëèòå ëóäè
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Äà ëàïàø ï.øêè å áèçíåñ. ðŸ–•ðŸ’£
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À, áå äàéòå íàïðàâî äî êðàÿ íà ãîäèíàòà... Ìàëîóìíèöè...
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Àìè ÁÁ êàêâî ïðàâè íà áðèôèíãà.Íàëè å ïîä êàðàíòèíà.Çà åäíè 14 äíè, çà äðóãè 14 ÷. Êàê äà âÿðâàìå ,÷å èìà åïèäåìèÿ è å ìí.îïàñíà ( ñìúðòîíîñíà).
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Èìàéòå ãîòîâíîñò äî 2023 ãîä ùå å ôàêòîð.
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Çàùî? Ïðîöåíòà íà çàáîëåëè ïàäíà íà åäèí
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Âàðíà ñêîðî ùå èìà íàé-ãîëÿìàòà èíäóñòðèàëíà çîíà â Áúëãàðèÿ
16:04 / 26.07.2020
Ìåæäóíàðîäåí êîìïëåêñ "Êàì÷èÿ" ïîñðåùíà ñâîèòå ïúðâè ãîñòè ñ ïðåêðàñåí ïëàæ è ìíîãî åêñòðè
15:26 / 25.07.2020
Òîïàñòðîëîæêà: Áîðèñîâ å ëèäåð, Ðàäåâ íÿìà äà èìà âòîðè ìàíäàò, Ñëàâè Òðèôîíîâ å àóòñàéäåð
19:59 / 25.07.2020
270 ñà íîâèòå ñëó÷àè íà COVID-19 ó íàñ, 22 ñà âúâ Âàðíà
07:21 / 25.07.2020
Çíà÷èòåëåí ñïàä íà íîâîðåãèñòðèðàíèòå ñëó÷àè íà êîðîíàâèðóñ ó íàñ, 13 ñà âúâ Âàðíà
07:53 / 27.07.2020
Êîëêî ëåâà òðÿáâà äà èìàìå çà ñïîêîéíî ïåíñèîíèðàíå?
14:18 / 26.07.2020
Ðîñèöà Êèðèëîâà ñïîäåëè çà íàé-ãîëÿìàòà ìúêà â æèâîòà ñè
11:48 / 26.07.2020
Àêòóàëíè òåìè
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