Îôèöèàëíî å! Áúëãàðèÿ âëåçå â ÷àêàëíÿòà íà åâðîçîíàòà

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Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 22:08 / 10.07.2020Êîìåíòàðè (7)75
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Áúëãàðèÿ âå÷å å ÷ëåí íà âàëóòíî-êóðñîâèÿ ìåõàíèçúì ERM II èëè ò.íàð. ÷àêàëíÿ íà åâðîçîíàòà è íà áàíêîâèÿ ñúþç.

Åâðîïåéñêàòà öåíòðàëíà áàíêà ñúîáùè íà ñàéòà ñè, ÷å å ïîñòèãíàòî ñïîðàçóìåíèå ìåæäó ñòðàíèòå îò åâðîçîíàòà è Áúëãàðèÿ. Áàíêàòà îïðåäåëè áàçîâ êóðñ çà êîíâåðòèðàíåòî íà áúëãàðñêèÿ ëåâ â åâðî îò 1,95583 ëâ. çà åâðî.

Ïðåäâàðèòåëíèÿò åòàï çà ïðèåìàíåòî íà åâðîòî êàòî íàöèîíàëíà âàëóòà ïðîäúëæàâà òðè ãîäèíè. Òîâà îçíà÷àâà, ÷å åâðîòî ìîæå äà çàìåíè ëåâà ïðåç 2023-òà.

Çàåäíî ñ Áúëãàðèÿ, â ÷àêàëíÿòà å ïðèåòà è Õúðâàòèÿ. Ïðåäñòîÿùîòî ðàçøèðÿâàíå íà åâðîçîíàòà ùå áúäå ïúðâîòî îò 2015 ã. íàñàì.

Åâðîïåéñêàòà êîìèñèÿ ïðèâåòñòâà ðåøåíèåòî çà âêëþ÷âàíåòî íà áúëãàðñêèÿ ëåâ è õúðâàòñêàòà êóíà â ìåõàíèçìà ERM II, êàêòî è ðåøåíèåòî íà Ñúâåòà íà ãóâåðíüîðèòå íà ÅÖÁ çà ïî-áëèçêî ñúòðóäíè÷åñòâî ñ äâåòå ñòðàíè, êîåòî áåëåæè âëèçàíåòî èì â áàíêîâèÿ ñúþç.

"Ðåøåíèåòî ïðåäñòàâëÿâà êðàéúãúëåí êàìúê â óñèëèÿòà íà Áúëãàðèÿ è Õúðâàòèÿ çà ïðèñúåäèíÿâàíå êúì åâðîçîíàòà. Ñåãà äâåòå ñòðàíè òðÿáâà äà ó÷àñòâàò â ìåõàíèçìà áåç ñåðèîçíî íàïðåæåíèå è íàé-âå÷å - áåç äà äåâàëâèðàò îñíîâíèÿ êóðñ íà ñâîÿòà âàëóòà ñïðÿìî åâðîòî ïî ñîáñòâåíà èíèöèàòèâà, ïîíå äâå ãîäèíè ïðåäè äà ìîãàò äà ñå ïðèñúåäèíÿò êúì åâðîòî. Êîìèñèÿòà ùå ïðîäúëæè äà íàñúð÷àâà è ïîäêðåïÿ óñèëèÿòà íà áúëãàðñêèòå è õúðâàòñêè âëàñòè äà çàâúðøàò ïðîöåñà ïî ïðèñúåäèíÿâàíå êúì åâðîçîíàòà, ñå êàçâà â èçÿâëåíèåòî íà Êîìèñèÿòà", ñå êàçâà â ñúîáùåíèåòî.








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Ä-ð Ñèáèëà Ìàðèíîâà çà Ìàíãúðîâ: Íå ìîãà äà ãî íàðåêà ëåêàð, íàãúë å, îáèæäà è ëúæå!
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Ðàçòúðñâàù êîìåíòàð: Ñèòóàöèÿòà ñ âèðóñà â Áúëãàðèÿ å òîòàëíî èçïóñíàòà, äî 15 äíè ùå èìà ïî 500 çàðàçåíè
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Îôèöèàëíî: Âèæòå êîè ìåðêè âúðíàõà ó íàñ è îòêîãà âëèçàò â ñèëà!
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