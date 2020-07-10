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|Îôèöèàëíî å! Áúëãàðèÿ âëåçå â ÷àêàëíÿòà íà åâðîçîíàòà
Åâðîïåéñêàòà öåíòðàëíà áàíêà ñúîáùè íà ñàéòà ñè, ÷å å ïîñòèãíàòî ñïîðàçóìåíèå ìåæäó ñòðàíèòå îò åâðîçîíàòà è Áúëãàðèÿ. Áàíêàòà îïðåäåëè áàçîâ êóðñ çà êîíâåðòèðàíåòî íà áúëãàðñêèÿ ëåâ â åâðî îò 1,95583 ëâ. çà åâðî.
Ïðåäâàðèòåëíèÿò åòàï çà ïðèåìàíåòî íà åâðîòî êàòî íàöèîíàëíà âàëóòà ïðîäúëæàâà òðè ãîäèíè. Òîâà îçíà÷àâà, ÷å åâðîòî ìîæå äà çàìåíè ëåâà ïðåç 2023-òà.
Çàåäíî ñ Áúëãàðèÿ, â ÷àêàëíÿòà å ïðèåòà è Õúðâàòèÿ. Ïðåäñòîÿùîòî ðàçøèðÿâàíå íà åâðîçîíàòà ùå áúäå ïúðâîòî îò 2015 ã. íàñàì.
Åâðîïåéñêàòà êîìèñèÿ ïðèâåòñòâà ðåøåíèåòî çà âêëþ÷âàíåòî íà áúëãàðñêèÿ ëåâ è õúðâàòñêàòà êóíà â ìåõàíèçìà ERM II, êàêòî è ðåøåíèåòî íà Ñúâåòà íà ãóâåðíüîðèòå íà ÅÖÁ çà ïî-áëèçêî ñúòðóäíè÷åñòâî ñ äâåòå ñòðàíè, êîåòî áåëåæè âëèçàíåòî èì â áàíêîâèÿ ñúþç.
"Ðåøåíèåòî ïðåäñòàâëÿâà êðàéúãúëåí êàìúê â óñèëèÿòà íà Áúëãàðèÿ è Õúðâàòèÿ çà ïðèñúåäèíÿâàíå êúì åâðîçîíàòà. Ñåãà äâåòå ñòðàíè òðÿáâà äà ó÷àñòâàò â ìåõàíèçìà áåç ñåðèîçíî íàïðåæåíèå è íàé-âå÷å - áåç äà äåâàëâèðàò îñíîâíèÿ êóðñ íà ñâîÿòà âàëóòà ñïðÿìî åâðîòî ïî ñîáñòâåíà èíèöèàòèâà, ïîíå äâå ãîäèíè ïðåäè äà ìîãàò äà ñå ïðèñúåäèíÿò êúì åâðîòî. Êîìèñèÿòà ùå ïðîäúëæè äà íàñúð÷àâà è ïîäêðåïÿ óñèëèÿòà íà áúëãàðñêèòå è õúðâàòñêè âëàñòè äà çàâúðøàò ïðîöåñà ïî ïðèñúåäèíÿâàíå êúì åâðîçîíàòà, ñå êàçâà â èçÿâëåíèåòî íà Êîìèñèÿòà", ñå êàçâà â ñúîáùåíèåòî.
Êîìåíòàðè (7)
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Âèæ îùå:
240 ñà íîâèòå ñëó÷àè íà êîðîíàâèðóñ ó íàñ, 16 âúâ Âàðíà
05:59 / 09.07.2020
Çàëîâèõà êðàäåöà îò Êðàéáðåæíàòà àëåÿ âúâ Âàðíà
14:38 / 08.07.2020
Òðÿáâà ëè ÿêî äà èçìðåì, çà äà çàòâîðèì äèñêîòåêèòå è ñòàäèîíèòå?
10:23 / 08.07.2020
Îôèöèàëíî: Âèæòå êîè ìåðêè âúðíàõà ó íàñ è îòêîãà âëèçàò â ñèëà!
12:15 / 09.07.2020
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