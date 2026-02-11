Официално от БСП-ОЛ: Киселова става председател на парламентарната група
За председател бе избрана доц. Наталия Киселова, а за заместник-председатели - Марияна Бояджиева и Владимир Георгиев.
Това съобщиха официално от левицата.
Припомняме, че ФОКУС първи съобщи за рокадите в БСП.

Христо Бояджиев
преди 46 мин.
Упорити по Ленински,крачка напред три на зад.
