директор на Изпълнителна агенция "Медицински надзор“ е освободена г-жа Иванка Динева. За временно изпълняващ е определен досегашният заместник-директор на агенцията г-жа Радка Николова. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на здравеопазването.
Решението е взето след преценка на нуждите от надграждане на капацитета в ключови направления от дейността на агенцията.
Сред мотивите е необходимостта от подобряване на координацията и ефективността при реализиране на донорски ситуации в страната, както и оптимизиране на процесите по подбор на подходящи реципиенти за извършване на трансплантации на български граждани.
Промяната отразява и фокуса към по-ясни механизми за прозрачност, откритост и активна комуникация с обществото и медиите.
Министерството на здравеопазването изразява благодарност към г-жа Иванка Динева за положените усилия и работата ѝ в периода на управление на Изпълнителна агенция "Медицински надзор“.
