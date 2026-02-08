Официално от властите: Установена е стрелба вътре в кемпера, но не и отвън
©
"Изправени сме пред разследване на престъпление без аналог в България. Открити са три простреляни тела и автомобил, който се издирваше.
Лицата са свързани със случая "Петрохан" и отговарят на описанието на издирваните лица. Установена е стрелба вътре в кемпера, но не и отвън.
Работи се по всички версии, включително и за затворено общество с елементи на секта. Открити са оръжия".
Още по темата
/
Борислав Сандов: Познавах хората от "Петрохан", не съм виждал оръжия и не знаех, че разполагат с такива
22:38
Харалан Александров: Светът, в който живеем е много мрачен, а българската му проекция е свързана с драмата в "Петрохан"
19:43
Румен Петков за случая "Петрохан": Въпросите са страшни. И те се нуждаят от отговори по най-бързия начин
10:40
Още от категорията
/
Христо Стоичков на 60!
08:46
Атанас Пеканов за Зарков: Един достоен, интелигентен и морален човек с идеи, визия и хъс се връща в активната политика на най-висока позиция
07.02
Евростат постави България сред държавите с най-високите годишни увеличения на общия обем на търговията на дребно
07.02
Даниела Везиева за доходите и цените у нас: Ако досега съм ходила 2 пъти на козметик, сега няма да отида, така се регулира пазарът
07.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
psychedelicT
преди 2 ч. и 14 мин.
Смешници!!!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.