ЗАРЕЖДАНЕ...
Офталмолог: Евтините очила са вредни и водят до главоболие!
©
"Очилата в днешно време са моден аксесоар, но водеща трябва да е защитата. Много е важно да купуваме очилата от сертифицирани места. Повечето очила имат защита срещу слънчевите лъчи, но качеството е коренно различно в материала, от който са направени стъклата", каза офталмологът д-р Васил Хайкин.
Той отбеляза, че при евтините варианти има примеси, които дори могат да бъдат вредни и да доведат до зрителна умора и главоболие.
"Важно е очилата да са подходящи за размерите на нашата глава. Хубаво е да закриват максимално и периферната част на окото, за да предпазват от лъчите, които проникват отстрани, както и да предпазват нежната кожа около клепачите", каза още д-р Хайкин за Bulgaria ON AIR.
Специалистът предупреди, че ако използваме затъмнени очила, които нямат защита от ултравиолетовите лъчи, зеницата на окото се разширява и голяма част от вредните лъчи попадат в окото.
Гостът уточни, че качественото стъкло не трябва да има никакви диоптри, а понякога плаката може да създаде астигматизъм и да доведе до сълзене, дразнене, болка.
Дори едно по-светло стъкло, имайки необходимите сертификати, гарантира 100% защита за очите, посочи д-р Хайкин.
По думите му преливащите стъкла са много актуални и позволяват висока защита от светлината, когато гледаме напред в далечината, но в същото време ни позволяват да четем по-комфортно на близко разстояние, без да трябва да сваляме очилата.
Огледалните очила пък са чисто визуален и модерен артикул, които не са много приятни при разговор с други хора, смята офталмологът.
"Затъмняването на стъклата е в 5 категории - от 0 до 4. В градски условия за шофиране се препоръчва категория 3. Ако има добавен поляризация, която неутрализира отблясъците от асфалта или при водните спортове, води до значителен комфорт. Четвърта категория се използва високо в планината и на морския бряг", обясни д-р Хайкин.
Препоръчително е да носим слънчеви очила и в облачно време. През зимата също сме подложени на голямо UV лъчение и трябва да ползваме очила.
Пациентите със светли очи пък по-често се оплакват от дразнене от слънчевата светлина.
Още от категорията
/
Боян Юруков за продажбата на държавни имоти: Списъкът изчезна, заявките за прозрачност ги няма
11:02
Проф. Вюрмелинг съветва за еврото: Поддържайте висока ценова чувствителност след смяната на валутата, за да се избегне излишна инфлация
10:18
Съдът решава дали да остави в ареста Виктор, който заби автомобил в автобус на столично кръстовище
09:12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.