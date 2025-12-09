Интервю за предаванетопос Огнян Тодоров, директор на Регионалния природонаучен музей в Пловдив.Разбира се, най-значимото събитие, което се случи през тази година е, че успяхме да се организираме и да открием новата експозиционна площ на музея с откриването на зала "Африка и Австралия" и прилежащото към тях зоокафе, което е част от целия образователен елемент, който сме подготвили.Цялостно музеят имаше доста разнородна дейност. От една страна, много силно развиваме нашата образователна програма. Експозицията, която сме подготвили, е вече на достатъчно добро ниво и може да служи като добра основа за развитие на образователната дейност, което е всъщност и основната ни задача.Другото направление беше насочено главно към оформянето на новите експозиционни пространства. Спечелихме няколко проекта миналата година, като по един от проектите, спечелен от сесиите на Министерството на културата, успяхме да обновим цялото осветлението на експозиционната площ на музея, всички експозиции, които се намират в основната сграда. Спечеленият проект допълва и изграждането на една интерактивна система, киоск система, която е свързана с всички експозиционни зали. Тук е много силно направление, защото в него са включени всички експонати, които се намират в експозиционната площ. Те трябва да бъдат представени с научна информация върху киоск система. Това са малко над 10 000 културни ценности, може би. Всяка от тях е направена двуезично от уредника, който отговаря за съответната зала. Проектът трябва да се реализира до края на януари. Ние вече технически сме изпълнили всички дейности на 90% площ, така че ще успеем да влезем в този трос и това ще даде една добра перспектива за експозиционната дейност.Като цяло нашият девиз е "Добре дошли в различни светове". Опитваме се да представим възможно най-богатото и разнообразно интериорно пространство с тези елементи, които представяме, и животните в тях. Опитваме се възможно най-пълно да покажем биоразнообразието от различните географически райони, за да можем да втълпим и да покажем на хората, че това, което ни заобикаля, трябва да бъде опазено за нас и за нашите лица. Това е една от основните идеи. Покрай тази дейност извършваме и доста научни експедиции. Имаме една много сериозна научна експедиция през тази година за около близо месец в Северен Виетнам. Това също е част от този процес.Експозицията на музея е разделена на две части. Едната е систематичната част на експозицията, която включва всички експозиционни зали, от минерали до бозайници. Това са земноводни влечуги, минерали, птици, бозайници, риби, безгръбначни, ботаника, цялото многообразие на живата и неживата природа. Това са основните движими културни ценности, които са представени в експозиционните площи.Другата част от експозицията е т.нар. жива експозиция, която включва морски аквариум, сладководен аквариум, зала с живи пеперуди, терариум, които бих казал са доста динамични в развитието си и привличат, може би, най-сериозния интерес към нашата институция.И последният модул, който е извън тази част, е нашият дигитален планетариум. Така че се опитваме да обхванем всички сфери на живата, на неживата природа, всичко това, което ни заобикаля.В момента има отпусната една малка сесия от Министерство на културата за 800 000 лева. До 65 000 лева е горната граница за кандидатстването на музейни институции. Срокът за подаването все още не е изтекъл. Ние подготвяме един образователен проект. Понеже сумата е малка и няма как да се направят сериозни експозиционни промени, това, което сме предвидили като бюджет за следващата година, е насочено към вкарването на различни интерактивни и мултимедийни елементи към експозицията, които да засилят възприятието и усещането у посетителите и да се създаде в тях едно настроение, преживяване по-скоро, преживяване е най-точната дума.Това е много трудна тема на разговор, защото все по-трудно се привличат специалистите в музейните институции поради сравнително ниското заплащане.Ножицата много се отваря в сравнение с образованието напоследък, но това е тенденция и държавна политика. Това, което сдружението на музеите се опитва да направи, е да събере тази разлика, да не е толкова видима, защото много колеги напускат музеите, и то дългогодишни, и се насочват към образованието. Така че това, което аз правя в моята институция, е да давам шанс на млади хора, които искат да се изявят и да се докажат, да получат такава възможност. Ние работим доста по проекти и в голяма част от проектите те получават допълнително финансирани за това, че са извършили определен тип дейност. Бенефициент на тази дейност е музеят, така че това е един взаимно изгоден процес. И когато им дадеш възможност да развихрят своята фантазия, да докажат, че могат да спечелят проект, да го изготвят, след това да го реализират, да го отчетат, това и за тях е един добър стимул и едно добро решение за конкретната ситуация. Така че това може би е основното, което аз се опитвам да направя – да дам възможност на този, който иска, да полети, да му дам криле.В момента не съм готов да говоря в конкретика. Но около 130-140 000 лева е завишен приходът в сравнение с миналата година, което е изключително добър резултат. Показва и една трайна тенденция по увеличаване на посетителите. Разбира се, тя е свързана и с организирането на многото събитие, новите експозиционни пространства, добрата реклама. И най-вече е добре, че хора, които са дошли, се връщат пак, което е една добра обратна връзка за нас.Новата зала се радва на изключително голям интерес, защото всички посетители, които дойдат и си закупят билет за експозицията на основната сграда, след това отиват и разглеждат новата експозиционна площ, съответно това ги привлича. Те могат да седнат да изпият едно кафе в духа на Африка. От друга страна, залата привлича и хора, които не биха искали да разглеждат музея по една или друга причина, но идват да седнат да изпият едно кафе в приятната обстановка. Заедно с касовата бележка, която са си закупили напитки в кафенето, те могат безплатно да разгледат залата. Така че даваме възможност и по двете направления и може би затова в момента този образователен елемент от експозицията се радва на особено голям интерес.Аз лично ще се опитам да поддържам тази тенденция на увеличение на посетителите. Това би се случило най-вече с провокирането на хората да дойдат да ни посетят. Образователни програми, нови елементи ще вкараме. Следващата година основно залагам на допълването на експозицията с интерактивни мултимедийни елементи.Ние ги каним. В момента, в който те видят едно събитие, че е имало успех, че придобива някаква популярност, започва да се обръща процесът. Започват: "Разбрахме, че имате "Пиратски уикенд", много е било забавно. Не може ли да направим още един?"Така че и двете направления са актуални.Така е. Опитваме се. Наистина, основният ни акцент е към децата и към по-младите, защото това е начинът да ги образоваме и да ги мотивираме да пазят всичко, което ни заобикаля. Но това не значи, че не се опитваме да направим събитията, и експозиционната част интересна и за по-възрастните. Стараем се да поддържаме и научното направление. Тази година имахме удоволствието да отпразнуваме 70-годишнината от създаването на музея с организирането на една научна конференция, с която моите колеги се справиха блестящо организационно.Когато си обграден от кадърни хора, които имат мотивация за работа, нещата идват от само себе си. Даже много пъти се налага да ограничавам техните амбиции, защото всеки започва да мечтае за някакви неща, а реалността е друга. Но трябва да имаме реална преценка за ситуацията и възможностите.Много добър въпрос. За какво не ми достигат средства – ами, бих казал, че за всичко, което си пожелая, когато го планирам, ми достигат средствата. Така че малко смело бих отговорил, че няма такова нещо, за което да не ми достигат средства. Въпрос на планиране е – кога, колко и какво.На 23 декември приключваме бюджетната година. Тогава вече ще имаме пълна яснота за приходи, брой посетители – билетната система автоматично генерира всичко.