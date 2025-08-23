ЗАРЕЖДАНЕ...
Ограбиха спасител на плажа, докато спасява удавник в Свети Влас
Ето какво още написа тя във Facebook: "Това момче е на 18 години, колкото е моята малка дъщеря. Това момче има още 1 година до бала си. Това момче вчера около 17 часа на плажа, на който бях в Свети Влас едва не загуби живота си в опит да спаси турист от удавяне.
Имаше силен вятър и големи вълни. Скалите, които се виждат на едната снимка, оставиха отпечатък върху тялото му. Когато излезе беше целият в кръв. Тук не става въпрос само за отговорност, тук става въпрос и за характер - да не се отказваш дори, когато знаеш, че рискуваш живота си.
Имаше втори спасител и едно момче на атракционите. Всички на една възраст от района на Пазарджик. Без въобще да се замислят се хвърлиха да помагат.
Респект за тези млади хора, за примера, който дадоха на всички! Родителите им има с какво да се гордеят!
PS. При влизането си във водата вторият спасител в бързината си хвърля скъпите слънчеви очила на първия на шезлонг и както повелява старата българска традиция, остава без тях".
