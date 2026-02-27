Ограничават движението през Шипченския проход за 3 март
Както всяка година транзитният трафик ще се насочва по път II-55 през Прохода на Републиката по маршрута: Русе - Велико Търново - Дебелец - Проход на Републиката - Гурково и обратно.
Шофьорите от област Габрово и пътуващите от северозапад могат да ползват маршрута: Габрово - Трявна - Белица - Вонеща вода - Проход на Републиката и обратно.
За област Стара Загора движението към Прохода на Републиката ще преминава по маршрута: път I-6 Калофер - Казанлък - път II-55 - Гурково – Проход на Републиката - Велико Търново и обратно, като пренасочването ще става при пътен възел "Мъглиж" (пресичането на път I-5 с път I-6).
Ограничението не важи за организирания междуградски автобусен транспорт.
За участниците в честването движението на 3 март ще се организира, както следва:
- От 6 ч. до 12:30 ч. се осигурява еднопосочно движение на автомобилите от град Габрово и град Казанлък към връх Шипка, като паркирането ще се извършва по разпореждане на органите на ОД на МВР - Габрово и МВР - Стара Загора;
- От 12:30 ч. до 18 ч. автомобилите ще преминават еднопосочно от връх Шипка до град Габрово и град Казанлък.
АПИ апелира шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи, както и да следват стриктно пътната сигнализация.
