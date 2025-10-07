ЗАРЕЖДАНЕ...
Ограничават движението в тръбата за София на тунел "Люлин" на АМ "Струма"
©
Трафикът ще преминава двупосочно в тръбата за Перник.
В четвъртък - 9 октомври, от 8 ч. до 18 ч. за полагане на асфалтова настилка на 500-метров участък, временно ще се ограничи движението в активната и изпреварващата лента платното за София от 22-ри до 23-и км на АМ "Струма“, като трафикът ще преминава по аварийната. На 10 октомври същите дейности ще се изпълняват в интервала между 8 ч. и 12 ч. в аварийната лента между 22-ри и 23-и км в платното за София на магистралата. При изпълнение им движението ще преминава в активната и изпреварващата лента, като ще е ограничено навлизането в аварийната лента.
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира водачите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Още от категорията
/
Синдикатите настояват увеличаване на осигуровките за пенсии с 2%, а таванът на максималния осигурителен доход да нарасне до 4625 лв.
14:38
Вицепремиерът Томислав Дончев: Най-големият риск при въвеждането на еврото в България е от злоупотреби
14:37
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.