Ограничено е движението на камиони през ГКПП "Кулата" и "Илинден" заради протестите на гръцките фермери
Причината е протестът на гръцките фермери.
ФОКУС припомня, че 12-ти ден продължават блокадите на гръцките фермери по главните пътни артерии.
Преди дни вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов изпрати официално писмо до комисаря по устойчив транспорт и туризъм на Европейската комисия Апостолос Дзидзикостас във връзка с усложнената обстановка на граничните пунктове между България и Гърция.
В писмото се споменава, че действията на фермерите: "Не само нарушава свободното движение на стоки в Европейския съюз, но и сериозно пречи на свързаността между България, ЕС и трети държави".
Караджов призова ЕК да обърне внимание на гръцките компетентни власти.
А днес гръцкият премиер Кириакос Мицотакис заяви, че диалог не се постига с ултиматуми.
