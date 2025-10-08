ЗАРЕЖДАНЕ...
Ограничено е движението по път Паскалево – Добрич заради наводнен пътен участък
От АПИ съобщиха, че движението се осъществява по обходен маршрут: Добрич – Козлодуйци – Росеново – Паскалево.
"Фокус" припомня, че от Хидрометеорологичната станция в град Добрич казаха, че падналото количество дъжд, измерено тази сутрин е било 22 литра на кв. м.
