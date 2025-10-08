Сподели close
Наводнен пътен участък блокира движението по път Паскалево - Добрич.

От АПИ съобщиха, че движението се осъществява по обходен маршрут: Добрич – Козлодуйци – Росеново – Паскалево.

"Фокус" припомня, че от Хидрометеорологичната станция в град Добрич казаха, че  падналото количество дъжд, измерено тази сутрин е било 22 литра на кв. м.