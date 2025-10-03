За снегопочистване временно е ограничено движението в двете посоки по АМ "Хемус“ за тежкотоварни камиони над 12 т в участъка в Софийска област, както и на леките автомобили, пътуващи за София. Трасето се обработва от 14 машини. Превозните средства изчакват на място до завършване на обработването на настилката.Временно е ограничено движението на всички видове превозни средства през прохода "Петрохан“ - път II-81, за премахване на паднали дървета и клони и снегопочистване. От тежкия сняг са потрошени клони и дървета.В момента на терен работят екипи на пътноподдържащата фирма и Областно пътно управление – Монтана. Настилката се обработва от 9 машини. Трафикът на всички превозни средства е пренасочен по път I-1 София – Видин.За премахване на паднали дървета е спряно движението на всички автомобили и по третокласния път III-162 Лакатник - Долна Бела Речка в областите Монтана и Софийска.Областните пътни управления и пътноподдържащите дружества следят метеорологичните прогнози и предприемат необходимите действия за обработка на настилките във високопланинските райони, където при ниски температури и валежи има предпоставки за хлъзгавост и заледявания особено рано сутрин.АПИ апелира шофьорите, на които им предстои пътуване, да тръгват с автомобили с подходящи гуми.