ЗАРЕЖДАНЕ...
Ограничено е движението в двете посоки по АМ "Хемус" за камиони над 12 тона
Временно е ограничено движението на всички видове превозни средства през прохода "Петрохан“ - път II-81, за премахване на паднали дървета и клони и снегопочистване. От тежкия сняг са потрошени клони и дървета.
В момента на терен работят екипи на пътноподдържащата фирма и Областно пътно управление – Монтана. Настилката се обработва от 9 машини. Трафикът на всички превозни средства е пренасочен по път I-1 София – Видин.
За премахване на паднали дървета е спряно движението на всички автомобили и по третокласния път III-162 Лакатник - Долна Бела Речка в областите Монтана и Софийска.
Областните пътни управления и пътноподдържащите дружества следят метеорологичните прогнози и предприемат необходимите действия за обработка на настилките във високопланинските райони, където при ниски температури и валежи има предпоставки за хлъзгавост и заледявания особено рано сутрин.
АПИ апелира шофьорите, на които им предстои пътуване, да тръгват с автомобили с подходящи гуми.
Още по темата
/
АМ "Хемус" е блокирана
09:58
Честит първи сняг!
29.09
Още от категорията
/
Шестото издание на образователната кампания "Пресичам безопасно с TEDI" стартира от Велико Търново
02.10
Проф. д-р Негрева: Ехокардиографията е безопасна, бърза и неинвазивна, показва сърцето в реално време
02.10
Адвокатът на служителите на ДАИ: Не са искали подкуп, единият от шофьорите на Роби Уилямс е бил неадекватен
02.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.