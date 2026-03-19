Огромен европейски производител купува на 100% българска компания, известна с бисквитите си
Сделката се нарежда сред най-значимите чуждестранни инвестиции в хранително-вкусовата индустрия у нас през последните години и идва в ключов момент – малко след присъединяването на България към еврозоната.
Основана през 1996 г., "Престиж“ е сред най-разпознаваемите компании в бързооборотния сектор в България. Тя е пазарен лидер в ключови категории като бисквити, вафли и мини кейкове и е изградила стабилни позиции на местния пазар.
През последните години компанията разширява активно международното си присъствие, като днес нейните продукти се предлагат в над 30 държави по света.
Придобиването е част от дългосрочната стратегия на Valeo Foods за разширяване чрез покупка на утвърдени местни марки. Това е осмата сделка на групата от 2022 г. насам и още една стъпка към утвърждаването ѝ като водещ европейски играч в сегмента на сладките изделия.
Очаква се интеграцията на българската компания да донесе значителни ползи както за местния пазар, така и за международното развитие на групата. Сред тях са разширяване на продуктовото портфолио, засилване на търговските партньорства и по-активно присъствие на нови пазари.
Сделката ще позволи на Valeo Foods да използва производствения и експортен потенциал на "Престиж“, включително модерната ѝ производствена и складова база. Това ще увеличи капацитета и оперативната ефективност на групата в региона.
Ръководството на двете компании подчертава, че сходните им ценности като фокус върху качество, ефективност и устойчиво развитие ще улеснят процеса на интеграция.
Сделката подлежи на стандартните регулаторни одобрения в България, а финансовите параметри не се разкриват.
Силвия Пейчева: Несигурната международна обстановка ни дава шанс да напомним на българските туристи, че у нас се почива най-добре
09:27
Арх. Джинсов след Archinova Arhitecture Awards 2025: В Berkein architects работим на принципа "по-малко е повече"
15.03
Участниците в пазара на имоти трябва да се подготвят за различно от тяхното първоначално очакване
14.03
Арх. Караджов след Archinova Arhitecture Awards 2025: Професията е трудна, но това е маратон, не е спринт
14.03
Управител на хотел: След стартирането на конфликта в Близкия изток - започнаха анулации, а новите резервации практически спряха
14.03
Проф. Александрова: Източникът на зараза с легионерска болест може да бъде климатик или джакузи
12.03
Работодателите: Няма нужда от специални мерки за компенсация на бизнеса заради цените на горивата
12.03
Николай Рашков от Съюза на международните превозвачи: С изключително скоростни темпове се доближаваме до кризата, която беше по време на COVID-пандемията
12.03
Корнелия Нинова за поскъпването на горивата: Като нямат капацитет да измислят мерки, да видят какво прави Европа
11.03
