Един от водещите европейски производители на сладки изделия и снаксове Valeo Foods Group придобива 100% от известната българска компания Престиж-96. Това става ясно от съобщение, публикувано на сайта на българския производител.Сделката се нарежда сред най-значимите чуждестранни инвестиции в хранително-вкусовата индустрия у нас през последните години и идва в ключов момент – малко след присъединяването на България към еврозоната.Основана през 1996 г., "Престиж“ е сред най-разпознаваемите компании в бързооборотния сектор в България. Тя е пазарен лидер в ключови категории като бисквити, вафли и мини кейкове и е изградила стабилни позиции на местния пазар.През последните години компанията разширява активно международното си присъствие, като днес нейните продукти се предлагат в над 30 държави по света.Придобиването е част от дългосрочната стратегия на Valeo Foods за разширяване чрез покупка на утвърдени местни марки. Това е осмата сделка на групата от 2022 г. насам и още една стъпка към утвърждаването ѝ като водещ европейски играч в сегмента на сладките изделия.Очаква се интеграцията на българската компания да донесе значителни ползи както за местния пазар, така и за международното развитие на групата. Сред тях са разширяване на продуктовото портфолио, засилване на търговските партньорства и по-активно присъствие на нови пазари.Сделката ще позволи на Valeo Foods да използва производствения и експортен потенциал на "Престиж“, включително модерната ѝ производствена и складова база. Това ще увеличи капацитета и оперативната ефективност на групата в региона.Ръководството на двете компании подчертава, че сходните им ценности като фокус върху качество, ефективност и устойчиво развитие ще улеснят процеса на интеграция.Сделката подлежи на стандартните регулаторни одобрения в България, а финансовите параметри не се разкриват.