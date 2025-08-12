ЗАРЕЖДАНЕ...
Огромна международна компания придобива част от български завод
В рамките на ускореното проучване Комисията анализира всеки един от засегнатите от сделката продуктово-географски пазари, на които е налице хоризонтално припокриване и вертикална свързаност- на производство на оптични компоненти, на оптично стъкло и на оптични продукти, с географски обхват територията на ЕИП. Анализирано бе и дали конкуренцията на съответния продуктов пазар може да бъде елиминирана чрез координация между предприятията – майки, т.н. кооперативни или преливащи ефекти, в дейности, които две или повече от тях запазват на пазара, на който е активно съвместно контролираното предприятие или на пазар нагоре/надолу по веригата от този на съвместното предприятие.
В резултат на извършения анализ бе установено, че пазарното положение на участниците в планираната сделка, съотнесено към структурата на анализираните пазари, не поражда опасения за възпрепятстване на ефективната конкуренция и не би довело до установяване или засилване на господстващо положение.
В хода на производството бяха обсъдени и становища на конкуренти, изразили опасения, че навлизането на международен инвеститор като "Карл Цайс Йена“ ГмбХ може да засили конкуренцията за квалифицирани кадри. В решението си Комисията подчертава, че свободното движение на работна сила не може да бъде ограничавано, но изразява увереност, че инвеститори от подобен мащаб осъзнават значението на устойчивото развитие на човешкия капитал – включително чрез партньорства с местни образователни институции и прилагане на модели като дуалното обучение.
