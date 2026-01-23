Сподели close
Огромна тапа се е образувала по АМ "Хемус" в посока Варна. Това става ясно от кадри в социалните мрежи.

Движението е абсолютно блокирано и спряно, коментират шофьори. Не е ясно защо точно.

По-добре отложете пътуването или изберете алтернативен маршрут.