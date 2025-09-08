ЗАРЕЖДАНЕ...
Огромна тапа на АМ "Струма"! Блокирани шофьори: Отвратително, как може в XXI век
© NOVA
Тапите в района на Кресна остават факт и в късния следобед. Колоната е дълга може би над 3 километра. Все така бавно продължава да се случва преминаването през тази така проблемна точка.
Задръстването се е образувало още около обяд, като оттогава поддържа постоянна дължина от около 3 километра. Освен натоварената магистрала, движението е затруднено и в самия град Кресна заради пешеходни пътеки и спиращи и тръгващи автомобили.
След преминаване на Кресна, в самото Кресненско дефиле, движението е спокойно. В района на Симитли също няма задръствания и тапи.
Шофьори, блокирани в колоната, изразиха своето недоволство.
"Отвратително нещо е това. Не знам как може в 21-ви век“, коментира един от тях пред NOVA.
Друг водач допълни: "Много зле, това не се търпи. Половин час седим, даже и повече“.
Някои от пътуващите са опитали да избегнат задръстването, тръгвайки по-рано, но без успех. "20 минути вече сме тука. Тръгнахме по-рано, но уви, няма как. Чакаме“, сподели жена зад волана. Според част от шофьорите, задръстването е неизбежно заради края на отпускарския сезон.
