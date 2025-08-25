ЗАРЕЖДАНЕ...
Около 70 000 души, нуждаещи се от подкрепа, ще получават безплатен топъл обяд и след 30 септември
Около 70 000 души, нуждаещи се от подкрепа, ще продължат да получават безплатен топъл обяд и след 30 септември 2025 г.
След осигурено финансиране по Програма "Храни и основно материално подпомагане“, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс подкрепата ще бъде удължена до 31 януари 2026 г. По този начин се гарантира непрекъсваемост на подкрепата през най-тежките зимни месеци.
Финансирането е осигурено от бюджета на Програма "Храни и основно материално подпомагане“ и стана възможно благодарение на добрата комуникация и бързата реакция на всички общини и НСОРБ за отчитане на натрупаните икономии, както и с насочени средствата за гъвкавост, освободени от Европейската комисия в рамките на междинния преглед на Програмата.
Изменените Условията за кандидатстване по Процедура BG05SFPR003-1.001 "Топъл обяд“ са публикувани на електронната страница на Програмата - https://asp.government.bg/bg/operativna-programa-za-hrani/operativna-programa-za-hrani-2021-2027-g/topul-obyad/.
Поради големия интерес към помощта с топъл обяд и изчерпване на финансовия ресурс по Програмата, продължават усилията за привличане на допълнителни средства за удължаване на мярката и след 31 януари 2026 г.
