Окончателно: НСО няма да вози администрацията на президента
Промяната в Закона за НСО бе приета със 119 гласа "за“, 64 "против“ и 13 "въздържал се“.
Идеята за промяната дойде от бившия вътрешен министър Калин Стоянов след посещението на Румен Радев във Варна, който дойде с кортеж от 7 коли.
На 18 септември парламентът прие на първо четене промени в Закона за НСО.
