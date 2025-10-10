ЗАРЕЖДАНЕ...
Окончателно: Парламентът иззе контрола на президента да назначава председатели на ДАНС, ДАТО и ДАР
Законопроектите минаха бързо през вътрешната и правната комисия, а тази сутрин председателят на парламента Наталия Киселова вкара извънредно в дневния ред дебати на второ четене по промените в закона за специалните разузнавателни средства (СРС) и закона за Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР) по предложение на председателя на вътрешната комисия.
,,За" гласуваха народните представители от управляващото мнозинство(ГЕРБ-СДС, ИТН и "БСП-Обединена левица") с подкрепата на ,,ДПС-Ново Начало".
