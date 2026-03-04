Окончателно: По-голяма защита при сексуални престъпления за лица до 16 години
Какво гласят промените в Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс?
Лицата, ненавършили 16 години, ще получават същата защита при сексуални престъпления, каквато досега се прилагаше за децата до 14 години.
"Много държави вече са предприели законодателни промени, които предвиждат по-тежки наказания и специална защита за деца и непълнолетни при сексуални престъпления. България трябва да се присъедини към тези усилия, за да гарантира, че правата на децата са защитени в пълна степен и, че страната ни стои твърдо на страната на морала, семейството и човешкото достойнство. Сексуалната злоупотреба с малолетни и непълнолетни е едно от най-тежките престъпления, защото съчетава физическо насилие с дълбока психологическа травма. В много случаи тези травми са доживотни и водят до разрушени личности, невъзможност за нормален семеен и социален живот и тежки здравословни последствия", се посочва в мотивите на вносителите.
Отхвърлено беше предложението на Божидар Божанов и Надежда Йорданова от "Продължаваме промяната – Демократична България", според което за порнографско съдържание с лице, ненавършило 16 години, създадено чрез система за изкуствен интелект, да се счита всеки материал – включително създаден, генериран или манипулиран с използването на изкуствен интелект – който визуално изобразява дете, участващо в реално или симулирано сексуално поведение, лице, изглеждащо като дете в подобно поведение, или половите органи на лице, изглеждащо като дете, когато изображението е с предимно сексуална цел.
Прието беше който излага, представя, предлага, продава, отдава под наем или по друг начин разпространява порнографски материал на лице, ненавършило 16 години, да се наказва с лишаване от свобода до шест години и глоба до пет хиляди лева.
Парламентът гласува още наказанието за блудство с лице, ненавършило 16 години, да бъде лишаване от свобода от пет до двадесет години.
Депутатите решиха също че лице, което извърши действие с цел възбуждане или удовлетворяване на полово желание без съвкупление спрямо лице, навършило 16 години, чрез употреба на сила или заплашване, чрез използване на безпомощното му състояние или чрез привеждането му в такова, както и чрез злоупотреба с положение на зависимост или надзор, ще се наказва с лишаване от свобода от две до осем години.
