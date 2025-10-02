ЗАРЕЖДАНЕ...
Окончателно: Шефът на ДАНС ще се избира от парламента
© Булфото
До идеята се стигна, след като президентът Румен Радев отказа да назначи настоящия временен шеф на ДАНС Деньо Денев за титуляр. Той го определи за неподходящ и политически зависим.
Другите два законопроекта - Държавна агенция "Технически операции", както и Закона за Държавна агенция "Разузнаване" - бяха приети на първо четене.
"Фокус" припомня, че по-рано през деня Бойко Борисов каза:
"Ще препоръчам депутатите от ГЕРБ да подкрепят законопроекта за назначаване на шефове на спецслужбите. Службите трябва да работят".
Лидерът на "ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски обяви, че в момента "президентът си прави партия", а президентът Радев пък му отговори:
"Моят устав е българската Конституция и аз ще я отстоявам до край, докато съм президент. Не отговарям за параноята на някои хора. Важното е, че обществото вече започва да реагира".
Още по темата
/
Още от категорията
/
Димитър Радев за 1 януари: Търговските банки ще бъдат предварително заредени, за да могат от първия ден да осигурят наличности за бизнеса и гражданите
14:53
Радостин Василев: Ако Сарафов не предприеме действия, ще направя граждански арест на учителката от Каблешково
14:01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.