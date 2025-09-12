ЗАРЕЖДАНЕ...
Омбудсманът: Последните 2 месеца получихме над 60 жалби за забавени кръвни тестове за наличие на наркотици
©
"В последните 2 месеца получихме над 60 жалби от граждани за забавени кръвни тестове за наличие на наркотици. Това създава доста неудобства за тях, особено за гражданите, за които това представлява професия“.
Това каза омбудсманът Велислава Делчева.
"Тестовете, които са използвани от МВР, са много чувствителни и отчитат и лекарства – за главоболие, настинка. Моите препоръки към министъра на здравеопазването и министъра на вътрешните работи е да излязат със списък за лекарствените продукти, които биха могли да дадат положителен резултат на такъв тест“, посочи Делчева.
"След като има положителен полеви тест, на гражданите са отнемани книжките, отнемат се автомобилите, отнема няколко месеца до резултатите от кръвните тестове. Има 3 лаборатории у нас – 6-7-8 месеца отнема да излязат резултатите от кръвна проба“, посочи омбудсманът.
"Трябва да има нови лаборатории, още лаборанти, нови роботи. От 2023 г. са правени такива препоръки. Предишни министри са давали обещания, моето очакване е министър Митов да изпълни тези препоръки“, каза още Делчева пред bTV.
Омбудсманът коментира и формулата за сградна инсталация.
"В момента е спряно от съда използването на формулата за сградната инсталация. Топлинните счетоводители не могат да я използват и да изчисляват тази такса. Моята препоръка е министърът на енергетиката да предвиди нова наредба и нова формула, тъй като наближава отоплителният сезон“ посочи Делчева.
По думите ѝ ако съдът отмени старата и няма нова формула, топлинните счетоводители няма да могат да измерват тази такса.
Още по темата
/
Омбудсманът сезира двама министри заради значително увеличение на фалшиво положителни тестове за наркотици
11.09
Адвокат: 10 години затвор за шофьор, причинил смърт, защото му е прилошало. Същото наказание е за пияните и дрогираните
15.08
Отнеха книжката и свалиха номерата на колата на мъжа, който шофира с 3,53 промила из Искърското дефиле
10.04
9 месеца чакане: Защо полицията отказва да върне колата и книжката на студент след фалшиво положителен наркотест?
06.02
Диана Русинова за конфискуването на коли: Това е мярка, която безспорно работи, но предстои да бъде премахната
09.12
Още от категорията
/
Кирил Добрев: Случаят с шефа на МВР в Русе е изпозлван политически за внесения вот на недоверие
22:10
Жечо Станков: Наш основен приоритет е да осигурим стабилни доставки и предвидими цени на енергията за гражданите и за бизнеса
19:11
Калин Стоянов: Наско Атанасов, който често определя президента Радев като "агент на Русия" и "руска матрьошка", гласува странно! Явно не вижда проблем
15:28
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.