Велислава Делчева организира публична среща на всички заинтересовани страни на тема: "Мерки за ефективна защита на потребителите на електроенергия“.
В дискусията ще участват служебните министри на енергетиката Трайчо Трайков, на икономиката и индустрията Ирина Щонова, председателят на КЕВР Пламен Младеновски, председателят на КЗП Александър Колячев, представителите на електроенергийните дружества, Българска национална асоциация "Активни потребители“, Федерацията на потребителите в България.
Поводът са стотиците сигнали на граждани от цялата страна за високите сметки за електроенергия, постъпващи в институцията на омбудсмана. По случая омбудсманът вече сезира Комисията за енергийно и водно регулиране и Министерството на енергетиката с настояване за проверка и предприемане на необходимите действия за защита на гражданите.
Целта на срещата е да бъдат обсъдени конкретни мерки за гарантиране на прозрачност, справедливост и ефективна защита на правата на потребителите на електроенергия.
Омбудсманът организира среща заради стотиците жалби за високи сметки за ток
Омбудсманът: Постъпили са 800 жалби за завишаване на сметките за ток, гражданите имат право да получат отговор!
12:57
Делян Пеевски: Внасяме промяна, с която ще се задължи КЕВР да заплаща проверките за електромери
16.03
Мая Манолова: Настояваме Трайчо Трайков незабавно да оттегли наредбата за новата формула за сградна инсталация
15.03
Александър Колячев: До 25 хил. евро глоби за нарушения при проверките на високите сметки за ток ще плащат електроснабдителните дружества
13.03
КЗП установи, че електроснабдителните дружества се отнасяли формално към жалбите за високите сметки за ток
12.03
