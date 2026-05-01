Сериозен и повтарящ се проблем при покупката на автомобили внос от чужбина води до значителни финансови загуби за български граждани. Хора купуват коли с изрядни документи и регистрация, които не фигурират като издирвани към момента на сделката. Впоследствие обаче се оказва, че същите превозни средства са обявени за откраднати в международни системи, след което Министерство на вътрешните работи ги изземва, а купувачите остават без автомобил и без възстановени средства. За този проблем алармира омбудсманът Велислава Делчева, която се е обърнала към служебния вътрешен министър Емил Дечев с искане за информация относно предприетите мерки за ограничаване на практиката.

Данните показват, че през 2025 г. у нас са установени 786 автомобила, обявени за международно издирване чрез Шенгенската информационна система и Интерпол. Най-много случаи има с автомобили от Германия и Нидерландия. Само от началото на 2026 г. са засечени още 113 такива превозни средства.

Анализът сочи ясен механизъм - автомобили, взети на лизинг или под наем в чужбина, спират да се изплащат, обявяват се за издирване и междувременно се продават в България на нищо неподозиращи купувачи.

В защита на гражданите омбудсманът препоръчва повишено внимание при покупка на употребявани автомобили. Купувачите трябва да избират утвърдени търговци, да избягват подозрително ниски цени и да вписват реалната стойност в договорите.

Задължителни са и предварителните проверки в МВР, както и внимателното преглеждане на всички документи за произход и регистрация. Особено важно е и проследяването на историята на автомобила по VIN номер, включително дали е бил обект на лизинг или наем.

Препоръчва се също да не се правят авансови плащания преди приключване на всички проверки.

Омбудсманът заявява, че ще продължи да следи случая и да настоява за ефективни мерки в защита на добросъвестните купувачи.