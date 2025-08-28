ЗАРЕЖДАНЕ...
Онкоболна жена не беше пусната на полет на столичното летище, багажът й надвишавал разрешените размери с 1 см!
Когато поискала да заплати, на жената вече било отказано да се качи на самолета.
Вместо да се качи на самолета до Италия, където да се подложи на поредната имунотерапия, жената е прегледана от спешните медици заради влошеното си състояние.
"Пътувала е доста години с компанията и този куфар и никога не е имала проблем. Багажът се оказал по-голям с 1 см. Помолила е да си плати глобата и да се качи на самолета. Дошли са и гранични полицаи, но в никакъв случай не е имало скандал. Стояла е до гейта, надявайки че като минат всички пътници ще я пуснат да си плати и да се качи. Много хора са помолили тя да бъде пусната. На една пътничка ѝ е казано "Искате ли да се наредите до нея?". Накрая са поискали документите на леля ми. Тя подава лична и дебитна карта, заедно с бордната. Взимат ги, а после ги връщат и ѝ съобщават, че е анулирана. Гейтът не е бил затворен. Обяснила е, че всяка сряда трябва да бъде в дадената болница заради лечение, но отново не се съгласили", обясни Петя пред NOVA.
От аеропорта изпращат позиция по случая. В нея твърдят, че са направили всичко възможно да обяснят на жената, че или трябва да заплати допълнително за по-големия багаж, или да тръгне без него. Оттам твърдят още, че тя е отказала и затова не е качена на полета. Уточняват, че е имало вербална агресия от нейна страна. Намесила се е "Гранична полиция".
В коментар в тв студиото вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов се възмути от случая и каза, че още следващата седмица ще внесе поправки за по-високи глоби - 10 000 лв. - в закона за въздухоплаване.
