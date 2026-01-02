Сподели close
Опашки от автомобили са се образували на границата със Сърбия. За това алармираха слушатели на ФОКУС.

На ГКПП "Калотина" има стотици автомобили, повечето, от които български. Изчакването за преминаване на българска територия е около час.

На границата има и десетки автобуси, като при тях преминаването става още по-бавно.