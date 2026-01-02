Опашки от автомобили и автобуси на границата със Сърбия
На ГКПП "Калотина" има стотици автомобили, повечето, от които български. Изчакването за преминаване на българска територия е около час.
На границата има и десетки автобуси, като при тях преминаването става още по-бавно.
