ЗАРЕЖДАНЕ...
Опасно време днес: Червен код в осем области
©
В източната половина от страната е обявен и червен код за интензивни валежи.В югозападните и централните южни райони от страната валежите ще отслабнат, но с прекъсване все още на места ще превалява дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад, а в североизточните райони – от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, за София – около 10°.
В планините ще бъде облачно. В масивите на Югозападна България с прекъсване ще вали дъжд, в местата над 1800 метра надморска височина - сняг. По-значителни и продължителни ще бъдат валежите по Стара планина и Странджа. Ще духа силен вятър от север-северозапад, а по най-високите части – от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 0°.
По Черноморието ще бъде облачно с продължителни и значителни по количество валежи. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, а по Северното Черноморие – от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°. Температурата на морската вода е от 18°-19° по Северното Черноморие до 20°-21° по Южното. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.
Още по темата
/
Предупреждение за значителни валежи в Разградско: Част от населените места, през които преминават речни дерета, са застрашени от наводнения
06.10
Още от категорията
/
Синдикатите настояват увеличаване на осигуровките за пенсии с 2%, а таванът на максималния осигурителен доход да нарасне до 4625 лв.
14:38
Вицепремиерът Томислав Дончев: Най-големият риск при въвеждането на еврото в България е от злоупотреби
14:37
15 години лишаване от свобода за жената, измамила бившия футболист Мартин Петров с около 1,8 млн. лв.
11:25
Гратисният период приключи: От утре започват да глобяват търговците, които не спазват разпоредбите от Закона за еврото
10:56
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.