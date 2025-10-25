НИМХ издаде предупредителни кодове за валежи утре.С оранжевса предупредени: София, Перник, Кюстендил, Видин и Монтана.С предупреждение от втора степен -са: Враца, Плевен, Ловеч, Пазарджик, Благоевград.Meteo Bulgaria също сигнализира за значителни валежи със сумарни количества за денонощието до 30-50 л/кв.м. Възможни са и гръмотевици!