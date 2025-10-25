ЗАРЕЖДАНЕ...
Опасно време, гръмотевици и обилни валежи утре! НИМХ обяви предупредителни кодове
© НИМХ
С оранжев код са предупредени: София, Перник, Кюстендил, Видин и Монтана.
С предупреждение от втора степен - жълт код са: Враца, Плевен, Ловеч, Пазарджик, Благоевград.
Meteo Bulgaria също сигнализира за значителни валежи със сумарни количества за денонощието до 30-50 л/кв.м. Възможни са и гръмотевици!
Още от категорията
/
Проф. Петър Стоянович: Когато се смени това време, в 15:25 ч. вече е тъмно и ми иде да пусна едно въже от тавана и да свърши всичко
11:12
Ръст на инцидентите, причинени от непочистени комини и неправилна експлоатация на отоплителни уреди
08:51
Силви Вартан е в България отново: България това съм аз. Това е страната на моите родители и аз я пазя дълбоко в сърцето си
23.10
Проф. Георги Касчиев: Първият етап от изграждането на хранилището за ниско- и средноактивни отпадъци в АЕЦ "Козлодуй" е завършен
22.10
Проф. Светослав Малинов: Няма да има никакви промени в коалиционната формула, щетите са имиджови
22.10
Чужденец, който живее у нас: Обичам България и устроих живота си тук, но цените на храните са шокиращи
22.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.