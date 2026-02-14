НИМХ обяви оранжев и жълт код за интензивни валежи и силен вятър на 15 февруари. В областите Кюстендил, Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково е обявен оранжев код за валежи с количества между 25 и 35 литра на квадратен метър.Жълт код за интензивни валежи е в сила за Велико Търново, Търговище, Разград, Силистра, Шумен, Добрич, Варна, Бургас, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Пловдив и Пазарджик. Там се очакват валежи с количества до 20 литра на квадратен метър.През следващото денонощие облачността над страната ще е предимно значителна. Ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, на места главно в южните и източните райони значителни по количество и с гръмотевици. Вятърът ще бъде от юг-югозапад, умерен; в Източна България и районите разположени близо до северните планински склонове – силен и поривист. По-късно през деня ще отслабне, ще се ориентира от северозапад и с него ще започне да прониква студен въздух. Минималните температури ще са между между 5° и 10°, в София – около 5°. Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, по-високи в местата чувствителни на южен вятър, а в София – около 13°.В планините облачността ще е значителна с краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд, на места с гръмотевици. В Рило-Родопския масив и Западна Стара планина над около 2000 метра валежите ще са от сняг. Ще духа силен, по високите части и бурен вятър от юг-югозапад, като след обяд ще се ориентира от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 1°.По Черноморието ще преобладава облачно време с краткотрайни, главно след обяд временно интензивни валежи от дъжд, на места значителни по количество и с гръмотевици. Ще духа умерен и силен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 12°-17°. Температурата на морската вода ще е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.Атмосферното налягане е значително по-ниско от средното за месеца, ще се понижи още, а в края на деня ще започне да се повишава, но ще остане по-ниско от средната стойност.Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 24 мин. и залязва в 17 ч. и 58 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 34 мин. Луната в София изгрява в 6 ч. и 30 мин. и залязва в 15 ч. и 43 мин. Фаза на Луната: два дни преди новолуние.