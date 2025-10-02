Сподели close
За опасност от аквапланинг на АМ "Хемус", предупреждават от Европейски Център За Транспортни Политики.

Проливният дъжд в момента създава огромен риск за водачите. Карайте със съобразена за условията скорост.

Ккаво е аквапланинг?

Попадането на вода между гумата на автомобила и пътното покритие, вследствие на което се създава хидродинамичен клин. Това нарушава съществуващото сцепление гуми с пътя и колата става неуправляема.

Шофирайте внимателно, намалете скоростта, пазете себе си и другите!