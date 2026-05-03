НИМХ издаде жълт код за образуване на слани в ранните сутрешни часове в 14 области от Северна и Югозападна България на 4 май 2026 г.

Предупреждението е в сила за: София-град, София област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Търговище, Разград, Шумен и Добрич.

Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, по високите западни полета до минус 2° - минус 3°, в София - около минус 1°. Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността, не са изключени и изолирани слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, в Източна България - умерен до силен от север. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, в Северозападна България между 21° и 24°, в София – около 17°.

В планините ще бъде предимно слънчево. По-значителни временни увеличения на облачността ще има около и след обяд, главно над масивите от Централна и Източна България. Само на отделни места ще превали слаб дъжд, над 2000 метра – сняг. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°.

По Черноморието облачността ще бъде предимно значителна, но ще остане почти без валежи. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър, след обяд от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 14° и 17°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.