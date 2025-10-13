Цветан Цветанов.
Той посочи, че:
Операцията беше артроскопска и мина успешно – огромни благодарности на доц. Русимов и целия му екип!
Убедих се лично, че българските лекари са на световно ниво!
Благодаря на всички в болницата за грижата, вниманието и усмивките!
Сега започва възстановяването – пътят към пълното завръщане във форма и към спорта, защото спортът е здраве.
