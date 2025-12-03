С наближаването на въвеждането на еврото в България, клиентите на една от големите банки в България са предупредени да бъдат особено внимателни за измамници, които се представят за банкови служители.В последните месеци зачестяват случаи, при които непознати твърдят, че е необходимо да се даде потвърждение за обновяване на сметки и карти с цел превалутиране от лева в евро.Експертите обаче уточняват, че това е опит за измама – реалното превалутиране ще се извърши автоматично по официалния фиксиран курс.От УниКредит Булбанк напомнят, че банката никога не би поискала по телефон, имейл или чрез линкове в интернет чувствителни данни като номера на карта, CVC код, ПИН, динамична парола или данни за достъп до онлайн банкиране. Подобни опити за измама могат да се появят и чрез фалшиви сайтове, имитиращи официалния сайт на банката, както и чрез съобщения в социалните мрежи и чат платформи.Специалистите съветват клиентите да не споделят информация за картите си и да проверяват внимателно дали се намират на официалния сайт на банката, когато извършват транзакции. При съмнение за измама или загуба на карта е важно незабавно да се свържат с Центъра за контакт с клиенти.За всички, които искат да следят актуалните промени и да се информират за процеса на въвеждане на еврото, банките препоръчват да следят специалните секции на своите сайтове, където се публикува полезна информация и съвети за защита от измами.