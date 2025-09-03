ЗАРЕЖДАНЕ...
Оптометристи: Нямаме намерение да изземваме функциите на лекарите, не го и правим
В позицията си БСО ясно подчертава, че се солидаризира с експертния съвет по очни болести, включително с техните усилия за гарантиране на навременна и качествена диагностика и лечение. Оптометристите не претендират за медицински компетенции в областта на очните заболявания — нито сега, нито в бъдеще.
"Винаги сме подчертавали, че определянето на рефракция не е медицински преглед, не е диагностика и не е лечение. Нашите членове стриктно препоръчват консултация с офталмолог при съмнение за патология“, заявяват от БСО.
От БСО настояват за изменения в чл. 26а от Закона за здравето и в Наредба № 19 от 27.08.2008 г., която регламентира дейността на оптиките. Аргументът – съществуващата правна рамка е остаряла и не отразява нито развитието на професията "оптометрист“, нито европейските стандарти.
Още през 2011 г. Комисията за защита на конкуренцията препоръчва на законодателя да гарантира правото на лица с подходяща квалификация да осъществяват здравни консултации в оптиките, в съответствие с професионалната си подготовка. БСО припомня, че това право е защитено и от правото на установяване (чл. 49) и свободата на предоставяне на услуги (чл. 56) по Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).
В отвореното писмо се изтъква, че в редица развити държави — САЩ, Великобритания, Израел и страни от ЕС — оптометристите имат право да извършват определяне на рефракция и да предписват корекционни очила в оптики. Навсякъде тази практика съществува при ясна регулация и разграничение от дейността на лекарите офталмолози.
"Не изземваме, нито имаме намерение да изземваме функциите на лекарите.“, казват от БСО.
Съюзът отправя предупреждение, че регламентиране или ограничаване на дейността на оптометристите в медицински стандарт по "Очни болести“ би било юридически незаконосъобразно, тъй като оптиките са здравни, а не лечебни заведения, и не попадат в обхвата на медицинските стандарти.
С цел постигане на консенсус между всички заинтересовани страни, БСО предлага създаване на работна група, която да подготви прецизни законодателни изменения и редакции в медицинския стандарт. В писмото си БСО заявява своята готовност за сътрудничество с офталмолози, експертни съвети и институции, за да се изработи работеща, законова и етична рамка, отговаряща на нуждите на съвременното здравеопазване.
