Организират масова хореография за протеста срещу властта тази вечер
© Фокус
След първоначалното недоволство срещу Бюджет 2026, искането на този протест прерасна в искане на оставка на правителството.
От "Активни политики" организират специална хореография за протеста. Тя ще може да се реализира във всяка точка на света, където има протест.
За целата, всеки желаещ да се включи трябва да има червен картон, папка, флаер или предмет в квадратна форма в червен цвят, за да може да го вдигне високо в точния момент.
Моментът, който от "Активни политики" посочват е 20:09 часа.
Още по темата
/
Слави Ангелов: За шест месеца комунистите фалираха 15 банки, а много комсомолци безплатно придобиха активи по време на приватизацията
10:06
Проф. Константинов: Смятам, че президентът няма право да скочи в политическото блато - клел се е да бъде обединител на нацията. Всичко друго ще бъде престъпление
08.12
Васко Кръпката за протестите: До младите хора застават и такива, които искат България да се завърне в мрачните времена на соца
08.12
Още от категорията
/
Кристина Мауер-Стендер: Употребата на тютюн и никотинови продукти сред млади и възрастни е висока и коства твърде много
09.12
Асен Василев: Това правителство с този втори нескопосан бюджет показа, че не може да управлява
09.12
Собственик на апартамент: Панелките са грозни, но качествени. Бих живял в ново строителство само ако ми го подарят
09.12
Мисленето на българина "няма да се излагам за ресто от 44 цента" ще оскъпи услугите като маникюр, обущар или шивач
09.12
При определени ситуации имаме право на допълнителен платен годишен отпуск, който работодателят не може да откаже
08.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Анонимен
преди 1 ч. и 30 мин.
Може ли да носим червено знаме със сърп и чук.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.