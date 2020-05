Още двама варненци се борят за приза "Най-изявените млади българи"

© Още двама млади и талантливи варненци се борят за приза "Най-изявените млади българи", научи Varna24.bg.



Вчера медията ни ви запозна със Светослав Георгиев, а днес представяме Сали Светославов и Мария Мария Атанасова. И тримата са добре познати на варненската общественост с активната си работа по редица проекти, а всеки от нашите читатели може да избере кого да подкрепи.



През 2016 г. Сали Светославов става член на Студентския съвет на ВСУ, а през март 2017 г. зам.-председател. На тази длъжност е до 2019 г. В момента е част от Студентски съвет и член на Национално Представителство Студентските Съвети . Като част от студентски съвет той успява да реализира множество инициативи и кампании.



Някои от най-значимите са:



Свободни Библиотеки - Къщички за книги: Проект чрез който се поставят къщички в които всеки може да остави или вземе безплатно книга. Къщичките са поставени във варненски училища, Национален студентски дом и драматичен театър "Стоян Бъчваров" във Варна. Предстои поставянето на нови десет.



"Бабите плетат за децата" - Инициатива в която възрастни хора от пенсионерски клубове плетат чорапи, шапки, шалове и терлици за деца в затруднено или неравностойно положение.



Активно участие в кампанията която през 2019 води до намаляв © Сали Светославов ане цените на карти за градския транспорт за ученици и студенти във Варна.



Освен това Сали е активен гражданин, който винаги следи за това как институциите си вършат работата. Организира множество доброволчески инициативи в родния си квартал Аспарухово, включително кампании за почистване на околната среда и дезинфекция по време на епидемията от Covid-19 през тази година.



През лятото 2015 Мария Атанасова е участник в лагерите "Заедно напред" на Младежка фондация "Арете", която работи с младежи от ромски произход като им предоставя менторство и подкрепа за да преодлеят трудности и да се насочат към качествено образование. От тогава членува в доброволческата им мрежа.



През следващата година тя вече се включва като лидер на малка група в рамките на лагера.



След това Мария се е включвала в инициативите за събиране на средства и дарения за младежи в организацията и е била част от "Peer to peer" програма на "Арете". От както е студентка е ментор на ученици от ромски произход включени в тази програма, с цел е да помогне на младежите да преминат от гимназия в университети. През 2017 година Мария започва като доброволец към "Социалната чайна" и става ментор там.



През следващата година вече е координатор на доброволческата група на Чайната и от тогава работи с децата и младежите.През 2019 г. Мария е наградена от Младежка Фондация "Арете" за "Ментор на годината", за работата си. През 2020 г. получава престижното отличие "Млад европеец за 2020 година“ на Schwarzkopf Stiftung. То присъжда на млади европейци на възраст между 18 и 26 години, които са се откроили със своя ангажимент и всеотдайност в подкрепа на международното разбирате © Мария Атанасова лство и на интеграцията на Европа. Мария е и ромски активист, и член на Европейската мрежа за ромска младеж в България."



The Outstanding Young Persons(TOYP) е конкурс, целящ да отличи 10-те



най-изявени българи в 10 категории. TOYP се организира от националните Junior



Chamber International (JCI) организации в над 100 държави в целия свят. Също така е част от световната програма "Най-изявените млади личности“ (The Outstanding Young Persons – TOYP) на Junior Chamber International (JCI).



TOYP започва по идея на Доуърт Хоус - президент на JCI USA през 1931 г., а първото издание на конкурса се случва още през 1933 г. От 1952 г. програмата се



превръща в международна инициатива и националните организации на JCI я



припознават като важна част от ежегодната си програма и до днес. Личности като



Орсън Уелс, Бениньо Акино, Хенри Кисинджър, Едуард Шрайер и Джон Фицджералд са само някои от отличените в конкурса през годините.



В България проектът се осъществява благодарение на JCI България от 2015 г.,



когато за първи път са отличени 10-те най-изявени млади личности на България. Тази година тече шестото издание на програмата за България.



Категориите в конкурса са 10 на брой:



Бизнес, икономика и/или предприемачество;



Политика, право и/или постижения в държавната администрация;



Академични постижения или лидерство;



Културни постижения;



Морално лидерство и/или защита на околната среда;



Заслуги към децата, световния мир и/или правата на човека;



Хуманитарно и/или доброволческо лидерство;



Научни и/или технологични разработки;



Личностно развитие и/или постижения;



Иновации в медицината.