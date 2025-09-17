ЗАРЕЖДАНЕ...
Още една фирма става част от системата търсене и спасяване при авиационни произшествия у нас
©
За подобряване на дейността по оказване на спешна помощ, в актуализирания национален план се включва и "България Хели Мед Сървиз“ ЕАД. При актуализацията са отразени и промените в персонала и техническите ресурси на основните звена за търсене и спасяване.
Досега в националния план бяха включени само задълженията на Министерството на здравеопазването с изградената към него система за спешна медицинска помощ.
Още по темата
/
Кабинетът "Желязков" отпуска близо 600 хил. лева, свързани с дейности с осветляването на агенти на ДС и разузнавателните служби
16:27
Отпуснаха голяма сума за модернизация на Националното училище за фолклорни изкуства "Широка лъка"
16.09
Харалан Александров: Наблюдаваме задълбочаваща се радикализация и все по-ирационално поведение
15.09
Жечо Станков: Наш основен приоритет е да осигурим стабилни доставки и предвидими цени на енергията за гражданите и за бизнеса
12.09
Още от категорията
/
Ивелин Михайлов: Ще пуснем сигнал срещу правосъдния министър в Европейската комисия по правата на човека
16:03
Държавата ще премести покъщнина и ще плаща част от наема на българи, готови да се върнат да работят и живеят в родината
15:54
Собственик на агенция: Има някаква несигурност, не знаем какво ще се случи с цените на недвижимите имоти
15:03
Имотен брокер: Най-вероятно през 2026 г. купувачите ще могат да сключат по-добра сделка, отколкото в момента
15:01
Startup Crossroads - конференцията, която ще позиционира България на Балканите като хъб за развитие на стартъп компании
14:30
ВМЗ-Сопот: Това не е истина! В момента брутната заплата при нас е 2430 лв. плюс 200 лв. ваучери
14:26
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.