Още едно дете е било свидетел на побоя над шефа на МВР в Русе
Още едно невръстно дете е било свидетел на побоя в центъра на Русе, при който пострада директорът на ОД на МВР - Русе. Става дума за сина за 6-годишния син на съседа на Кожухаров Георги Димитров, който първи направил забележка за опасното шофиране на задържаните младежи. Това стана ясно в съдебната зала, където прокуратурата иска постоянен арест на 4-мата обвинени.
Първи пред съда по искане на Окръжната прокуратура в Русе се изправи Жулиен Кязимов, който е роден през 2006 г. и е студент в Русенския университет "Ангел Кънчев".
Според защитата на Кязимов видеозаписите от камерите, заснели побоя, били неясни и от тях не ставало ясно кой е нанесъл удари върху Кожухаров.
Адвокатката на 19-годишния младеж - Сияна Великова, заяви, че Кожухаров се е легитимирал едва след приключване на свадата. Инцидентът бил предизвикан от съседа на полицейския началник Георги Димитров, който според адвокатката застанал пред колата на 4-мата, така че тя да не може да тръгне, предава NOVA.
Актуални теми
Вътьо Казана
преди 49 мин.
Напълно съм съгласен с колегите преди мен - това е позор - полицай бил, такъв, онакъв - правят се на европейци, а действат като туземци пред пишеща машина. :-)))))
lars
преди 1 ч. и 46 мин.
Тази адвокатка също трябва да се задържи и вкара в ареста за подбудителство. Нека там философства за това кога се е легитимирал шефът на МВР Русе!
jeko
преди 1 ч. и 51 мин.
Какво значение има дали е полицай,лекар или шлосер?Има побой с тежка телесна повреда и то в присъствието на деца, демек с особена дързост.Това ,че е изтеглил късата клечка и е пребил полицай, ще го усети като отношение в затвора и като любовница на някоя черна пантера с дълга опашка.Адвокатката ако иска ,да го замести
