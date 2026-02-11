Още хора с увреждания ще получат високотехнологични помощни средства
До момента Министерството на труда и социалната политика е издало удостоверения на 2061 хора с увреждания за получаване на безплатни помощни средства, които им дават възможност за по-пълноценен живот и улесняват включването им в заетост. По инициатива на министър Борислав Гуцанов по инвестицията бяха осигурени допълнително 5,7 млн. лв. С тях още класирани в списък на чакащите, ще могат да получат помощното средство, от което се нуждаят.
Удължаването на срока на действие на постановлението ще даде възможност това да се случи до края на юни. За спазването на срока от съществено значение ще бъде активността на хората с увреждания и на фирмите, които доставят високотехнологичните средства.
С измененията максималните стойности, до които се финансира закупуването на различните видове изделия, се преизчисляват от лева в евро, съобщават от Министерския съвет.
