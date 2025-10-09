Продължава разчистването с тежка техника на калта и клоните от улиците в курорта "Елените". След 8:30 ч. тази сутрин достъпът до домовете на хората вече ще бъде възможен.От 17 ч. вчера до тази сутрин влизането в курорта беше ограничено от съображения за сигурност.В селището все още няма ток и вода като част от мерките за безопасност, а екипите работят по възстановяването на инфраструктурата и комуникациите, припомня bTV. Около 200 души бяха евакуирани от домовете си и настанени при свои близки или в хотели.Училищата в Свети Влас, село Кошарица, Несебър, "Слънчев бряг" и Равда ще останат на онлайн обучение до днес включително. Детските градини вече работят нормално.В общините Царево и Несебър водата не бива да се използва за питейни нужди, докато не бъдат отчетени два последователни резултата в норма.