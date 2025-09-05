ЗАРЕЖДАНЕ...
Още три лекарства стават безплатни за децата до 7 години
© Булфото
Лекарствените продукти, включени в Списъка, са антибиотици, свързани с инфекции в горните и долните дихателни пътища, отит, както и инфекции на кожата и меките тъкани.
В процес на разглеждане от страна на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти са други четири лекарствени продукти, сред които антибактериални и противовирусни, а за още един продукт се очаква решение за приемане.
Министерството на здравеопазването и Съветът полагат целенасочени усилия процесът по оценка и включване на нови лекарствени продукти в Позитивния лекарствен списък да се осъществява приоритетно и в кратки срокове. Целта е да се гарантира, че децата ще имат своевременен достъп до необходимата терапия, която се заплаща от НЗОК.
Още от категорията
/
Силви Кирилов за хронологията на инцидента, в който дете загина в Несебър: Не са прекъсвани реанимационните дейности до пристигането на втората линейка
12:24
Митов на откриването на нова сензорна линия на българо-турската граница: Това е една от най-натоварените граници в света
11:29
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Желязков и Коща се обединиха: Северна Македония трябва да изпълни...
23:26 / 04.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.