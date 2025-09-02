Днес Националният осигурителен институт ще изплати на всички правоимащи лица паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец август.Ще бъдат захранени и сметките на хората с временна нетрудоспособност /в болнични/. Това показва справка на "Фокус" за изплащането на обезщетения през септември.